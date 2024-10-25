Улан-удэнцы рьяно поддержали штрафы за оскорбление учителей



Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Его подготовили первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, пишет «Российская газета».



Представители сервиса SuperJob узнали, как относятся к этой инициативе жители столицы Бурятии. Большинство – 68% – оказались «за», ещё 15% – против, а каждый пятый (17%) затруднился с ответом. По мнению неопределившихся горожан, в любой подобной ситуации нужно разбираться отдельно.



Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников штрафов – 64% среди улан-удэнцев до 34 лет и 74% среди тех, кому больше 45-ти. Одобряют идею 62% родителей школьников. Каждый пятый её не поддержал. Среди последних – и те, кто предчувствует проблемы из-за высказываний своих детей и перекладывают ответственность на школу – мол, ребёнка туда отдают, чтобы его обучили в том числе и поведению.











Кроме того, депутаты, педагогическая общественность, представители районов, юристы и общественники рассматривали возможность создания органа, который займётся назначением и увольнением директоров школ.



В совещании, посвящённом этой проблеме, принял участие и первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он заявил, что сейчас крайне важно обеспечить оптимальное функционирование образовательной системы и соблюдение прав и интересов всех участников образовательного процесса.



С такой же идеей в НХ выступали четыре года назад, летом 2020-го. Тогда председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец заявил: публичное оскорбление и применение насилия в отношении педагогов наносят удар по их чести, достоинству, авторитету и профессии в целом. Он напомнил громкий инцидент с нападением на учителя в СОШ № 5 в микрорайоне Сосновый Бор на окраине Улан-Удэ. Это было зимой 2018-го.



- Порой дети неуважительно относятся к учителям, да и родители тоже могут вести себя с педагогами недостойно. Таких резонансных случаев много, но тема – скрытая. Школа и учитель не станут жаловаться в открытую. Почти все такие заявления носят устный характер. В вузах подобные случаи редки – чаще это происходит в среднем образовании. Может, стоит расширить ответственность не только на школьное образование, но и на среднее профессиональное, – рассказывал тогда Марковец. О том, что преподавателей в Бурятии хотят защитить от публичных оскорблений и насилия на законодательном уровне, стало известно в апреле. Инициативу тогда вовсю обсуждали в Народном Хурале. За жестокое отношение к учителям предложили наказывать, ведь подобные случаи в республике, к сожалению, не редкость, рассказали в пресс-службе парламента РБ.Кроме того, депутаты, педагогическая общественность, представители районов, юристы и общественники рассматривали возможность создания органа, который займётся назначением и увольнением директоров школ.В совещании, посвящённом этой проблеме, принял участие и первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он заявил, что сейчас крайне важно обеспечить оптимальное функционирование образовательной системы и соблюдение прав и интересов всех участников образовательного процесса.С такой же идеей в НХ выступали четыре года назад, летом 2020-го. Тогда председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец заявил: публичное оскорбление и применение насилия в отношении педагогов наносят удар по их чести, достоинству, авторитету и профессии в целом. Он напомнил громкий инцидент с нападением на учителя в СОШ № 5 в микрорайоне Сосновый Бор на окраине Улан-Удэ. Это было зимой 2018-го.- Порой дети неуважительно относятся к учителям, да и родители тоже могут вести себя с педагогами недостойно. Таких резонансных случаев много, но тема – скрытая. Школа и учитель не станут жаловаться в открытую. Почти все такие заявления носят устный характер. В вузах подобные случаи редки – чаще это происходит в среднем образовании. Может, стоит расширить ответственность не только на школьное образование, но и на среднее профессиональное, – рассказывал тогда Марковец.

В начале октября стало известно, что в России могут ввести штрафы за оскорбление учителей. За публичную брань в их адрес предложили брать от 5 до 20 тысяч рублей. Если гадости наговорят в Сети, то придётся выложить уже от 20 до 30 тысяч. Больше всех заплатят юрлица – до 700 000 рублей.