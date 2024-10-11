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Уроженец Бурятии стал доктором наук в третий раз

Уроженец Бурятии стал доктором наук в третий раз
Общество,  Фото:предоставлено Павлом Дудиным
Защита докторской диссертации Павла Дудина состоялась в Казанском федеральном университете

Уроженец Бурятии, выпускник юридического факультета БГУ Павел Дудин стал доктором юридических наук. Защита докторской диссертации прошла накануне, 10 октября, в диссертационном совете, созданном на базе Казанского (Приволжского) федерального университета.

Учёный из Бурятии защитил диссертацию о государственно-правовом развитии Внутренней Монголии в конце XIX – первой половине ХХ веков и определении её роли в обновлённом региональном правопорядке в Восточной Азии.

Таким образом Павел Дудин стал доктором наук в третий раз, до этого он уже становился доктором политических и исторических наук.

- Историю любил с детства, поисковый склад ума пригодился в школе, где в 10 классе ходил на УПК по праву. Однако к науке пришлось вернуться только в 2010 году, когда по инициативе ректора БГУ Степана Владимировича Калмыкова приступил к написанию кандидатской диссертации, которую я защитил в 2012 году, - рассказал он в беседе с «Байкал-Daily».

Первую докторскую диссертацию – по истории - Павел Дудин писал в пандемию и защитил в декабре 2020 года. Тогда большую поддержку ему оказали директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ) СО РАН, академик Борис Базаров и главный научный сотрудник ИМБТ СО РАН Леонид Курас.

В 2022 году Павел Дудин завершил и в следующем году защитил в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) докторскую диссертацию по политическим наукам. Тогда большую помощь ему оказал декан факультета политологии СПбГУ, профессор Александр Курочкин, а научным консультантом выступил Алексей Михалёв.

Сейчас же помощь в подготовке диссертации оказали казанские, московские и санкт-петербургские профессора.
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