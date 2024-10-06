Возвращение к истокам: В Улан-Удэ открылся новый магазин «Титан Экран»

ERID: 2SDnjebF5EJ

Реклама. ООО "РТС" "ТИТАН" ИНН 0326502711 ERID: 2SDnjebF5EJ

5 октября на проспекте 50-летия Октября, 21а открылся новый магазин «Титан Экран». Он стал не просто очередным пунктом на карте сети, но и символом возвращения к истокам истории компании.- Этот магазин расположен в здании бывшего завода «Экран», где в далёком уже 1995 году 7 декабря началась история «Титана». Именно здесь мы открыли первый продовольственный оптовый центр. Тогда у нас было всего 8-10 наименований товара. Сейчас, спустя почти три десятилетия, мы гордимся тем, что запускаем 92-ю точку, а ассортимент насчитывает около 10 тысяч наименований, - поделился руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний.Новый магазин получил номер 8, тоже символичный, означающий не только бесконечность, но и силу, и удачу — качества, которые присущи компании и которые она стремится внести в жизнь своих покупателей.Магазин «Титан Экран» – это большой современный супермаркет, со светлым и уютным интерьером. Здесь каждый сможет найти что-то по своему вкусу: от свежеприготовленных блинчиков и пиццы до популярных закусок, таких как луковые кольца и сырные палочки в панировке. Все эти деликатесы производятся под маркой собственного производства «Шеф Титан».Особое внимание уделено качеству товаров. В магазине представлены продукты от любимых горожанами мясоперерабатывающей фабрики «Селенга», рыбозавода «Байкал» и цеха «Кондитерские истории». Также покупатели смогут насладиться экологически чистым мясом от фермеров республики.- Для меня открытие здесь «Титана» -особая радость, ведь я живу в этом районе. Пока магазин строили мы каждый вечер смотрели на работы, ждали, когда закончат. Сегодня нам здесь все очень понравилось, дочка вот оценила корейские газировки, - поделилась покупательница Елена.А ещё новый «Титан» - это около 1000 квадратных метров и 43 новых рабочих места для жителей города.Открытие магазина стало настоящим праздником для жителей района. Для маленьких гостей были организованы бесплатные угощения мороженым и сладостями, а также весёлые игры с аниматорами и аквагрим. Атмосферу праздника создавали и воздушные шары, которые раздавали всем желающим.- Мы пришли с папой, мне уже подарили шарик. Сейчас жду, когда будет аквагрим. Я хочу, чтобы нарисовали цветочек, - рассказала маленькая покупательница Настя.Представительниц прекрасного пола в этот день радовали цветами, что добавило особый шарм празднику открытия.В день открытия «Титан» подготовил приятные сюрпризы для покупателей. Каждый при покупке получил на кассе мешочек с подарком, что, конечно, еще сильнее поднимало настроение посетителям.Также, все, кто совершит покупку на сумму от 500 рублей до 4 ноября, смогут участвовать в розыгрыше призов, среди которых телевизор, набор посуды, плед и подарочные карты «Титан».Новый магазин «Титан Экран» — это не просто торговая точка, это историческое для компании место, которое на своём примере показывает развитие, стремление к инновациям и, конечно, любовь «Титана» к своим покупателям.