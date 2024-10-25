25 октября

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В Улан-Удэ стартовал турнир по боксу памяти Героя России Тайгиба Толбоева

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований

В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ 24 октября стартовал XIV межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного лётчика-испытателя России Тайгиба Толбоева.

- Сегодня 14-й традиционный турнир памяти Героя России. Тайгиб Омарович Толбоев был действительно был героем и в жизни, мы все его хорошо знали. Друзья, близкие не забывают его, - сказал президент федерации бокса республики Валерий Доржиев.

В турнире участвует 141 спортсмен из Бурятии, Амурской и Иркутской областей, Забайкальского края и Монголии.

Сборную Бурятии представляют 99 спортсменов.

– У нас есть участники Олимпийских игр (по боксу – прим. ред.), но не призёры. Вся надежда на вас, молодёжь, - добавил Валерий Доржиев, обратившись к спортсменам.

Расписание соревнований:

25 октября с 14:00 - полуфинальные бои;
26 октября с 12:00 - финальные бои, церемония награждения.

Поболеть за спортсменов могут все желающие, вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Справка:

Тайгиб Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Дагестанской АССР. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище.

С 1985 года служил лётчиком-испытателем. В том числе проходил лётно-испытательную работу на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Принимал участие в испытаниях 35 различных типов и модификаций вертолётов и самолётов, в том числе Су-25, Су-27, Су-30, Су-39, Су-7Б, Су-7У, ряда моделей МиГов. Также участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолётов и вертолётов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях во второй Чеченской кампании. Вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов.

Не раз был на краю гибели, но всегда возвращался в строй.

- Так, 8 августа 1995 года Толбоев попал в авиакатастрофу: во время испытательного полета на вертолёте над посёлком в Бурятии винтокрылую машину «схватили в тиски» вихревые потоки, и она стала терять высоту. Внизу был жилой посёлок, поэтому Тайгиб, который был пилотом, сделал все, чтобы увести вертолет к горному склону. После падения один из членов экипажа погиб. Тайгиб выжил, но получил тяжелейшие травмы... – описывала «Российская газета».

В 2007 году ему было присвоено звание Героя России - за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники.

Летом 2020 года Тайгибу Толбоеву присвоили звание почётного гражданина Бурятии.

Жил в Улан-Удэ. Избирался депутатом Народного Хурала Бурятии.

Ушёл из жизни в мае 2021 года после продолжительной болезни.


спорт бокс

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