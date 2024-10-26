В пригороде Улан-Удэ отжигают траву





В Тарбагатайском районе проводится отжиг сухой растительности. Это делается для профилактики неконтролируемых отжигов и стихийных возгораний, которые могут привести к крупным пожарам.- Жителей этих территорий просят отнестись с пониманием к дыму и едкому запаху. Сейчас самое подходящее время для проведения контролируемых отжигов сухой растительности. И самое главное, ни в коем случае нельзя инициировать отжиги самостоятельно, - обратились в администрации МО «Тарбагатайский район».В пятницу, 25 октября, работы проводились в окрестностях бывшего хлебозавода, а также вблизи центра дополнительного образования детей «Радуга талантов» в селе Тарбагатай.