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В Бурятию продолжают упорно ехать из-за границы

В Бурятию продолжают упорно ехать из-за границы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За семь месяцев в республику оттуда прибыло более 1600 человек

За первые семь месяцев 2024 года – с января по июль включительно – миграционный приток в Бурятии составил 1030 человек. Приехавших в республику было больше (19 838), чем тех, кто покинул её (18 808), рассказали в Бурятстате.

Переезжали люди преимущественно из одного муниципального образования республики в другое (12 140). Чаще всего для этого выбирали пригородные Тарбагатайский, Иволгинский и Заиграевский районы, а также Кабанский и Северобайкальск. В тех, что приравнены к крайнему северу, население увеличилось на 51 человека.
 
В другие субъекты РФ за это время перебрались 5 837, а прибыло оттуда 6067. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (104) и Ленинградскую область (77). А ещё наши земляки захотели на ПМЖ Центральный ФО, в том числе – Московскую область (111).

Некоторые устремились в другие дальневосточные регионы: 176 – в Якутию, 57 – в Приморье и 28 – на Камчатку. Зато в РБ ехали из Красноярского края, Иркутской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Население Бурятии пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (335) и вернувшихся из-за границы. Из-за рубежа в республику прибыл 1631 человек (1358 – из СНГ и 237 – из других стран), а подались на чужбину 831 (628 и 203 соответственно).

- Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 6,4%, – подчеркнули в Бурятстате.
миграция населения переезд Бурятстат

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