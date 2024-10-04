В Бурятию продолжают упорно ехать из-за границы



В другие субъекты РФ за это время перебрались 5 837, а прибыло оттуда 6067. Как правило, проживавшие в Бурятии стремились в Северо-Западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург (104) и Ленинградскую область (77). А ещё наши земляки захотели на ПМЖ Центральный ФО, в том числе – Московскую область (111).



Некоторые устремились в другие дальневосточные регионы: 176 – в Якутию, 57 – в Приморье и 28 – на Камчатку. Зато в РБ ехали из Красноярского края, Иркутской, Оренбургской и Ульяновской областей.



Население Бурятии пополнилось за счёт соседнего Забайкалья (335) и вернувшихся из-за границы. Из-за рубежа в республику прибыл 1631 человек (1358 – из СНГ и 237 – из других стран), а подались на чужбину 831 (628 и 203 соответственно).



- Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 6,4%, – подчеркнули в Бурятстате.



За первые семь месяцев 2024 года – с января по июль включительно – миграционный приток в Бурятии составил 1030 человек. Приехавших в республику было больше (19 838), чем тех, кто покинул её (18 808), рассказали в Бурятстате.Переезжали люди преимущественно из одного муниципального образования республики в другое (12 140). Чаще всего для этого выбирали пригородные Тарбагатайский, Иволгинский и Заиграевский районы, а также Кабанский и Северобайкальск. В тех, что приравнены к крайнему северу, население увеличилось на 51 человека.