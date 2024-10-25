Экс-прокурор Октябрьского района Улан-Удэ назначен прокурором Петропавловска-Камчатского

Борис Ивахинов работал в органах прокуратуры Бурятии с 2006 года
Прокурором Петропавловска-Камчатского (Камчатский край) назначен старший советник юстиции Борис Ивахинов из Улан-Удэ. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Борис Ивахинов окончил в 2006 году Томский государственный университет. После был принят на службу в прокуратуру Бурятии, где начал свой профессиональный путь в должности следователя.
Более шести лет возглавлял прокуратуры различных районов, а с 2019 года - крупнейшую в Улан-Удэ прокуратуру Октябрьского района.
Накануне, 24 октября, прокурор Камчатского края представил его руководителям органов власти, поднадзорных ведомству.
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