В пригороде Улан-Удэ три дня будут отключать свет

В Иволгинском районе Бурятии в связи с подключением новой трансформаторной подстанции 28 октября произойдёт отключение электроэнергии в селе Гурульба. Прекращение подачи электричества с 13:00 до 18:00 коснётся следующих улиц: Набережная, Гурульбинская, Нагорная, Овражная, Осинская, Советская, Речная, Полевая, Б.Д. Ангархаева, Иволгинская, Дружбы, Луговая, Заречная, Лунная.Также из-за замены распределительной трансформаторной подстанции отключение электроэнергии произойдёт 28 октября в селе Сужа. Отключение света с 9:00 до 19:00 коснётся следующих улиц: Ранжурова, Ая-Ганга, Дружбы, Облепиховая, Селенгинская, Хасурта, Янтарная. Квартала Северный и переулков: Ясный, Хасурта.Кроме этого, 30 октября с 9:00 до 19:00 в селе Поселье и ДНТ «Найдал» не будет электричества в связи с заменой распределительной трансформаторной подстанции. Отключение электроэнергии будет на следующих улицах: Арбунская, Богородская, Космическая, Мондульская, Освященная, Сарахунская и в переулке Вербный.Как сообщает администрация района, 1 ноября с 9:00 до 19:00 в селе Сужа, квартале Северном, ДНТ «Беркут», ДНТ «Рубин», ДНТ «Залесье» также не будет света. Причиной станет замена трансформаторной подстанции. Отключение коснётся следующих улиц: Куйтунская, Космическая, Кедровая, Изумрудная, Изобильная, Дружбы, Гыденская, Гражданская, Горхон, Гагарина, Волжская, Весенняя, Вертолётная, Богородская, Богатая, Берлинская, Беловежская, Ая-Ганга, Аргадинская, Арбунская, Адельская, Авангарда. Переулков: Ясный, Хасурта, Снежный, Светлый, Горхон, Детский, Прокурорский, Нашира.