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Мэру Улан-Удэ вручили награду за победу города в конкурсе в сфере развития бурятского языка

Мэру Улан-Удэ вручили награду за победу города в конкурсе в сфере развития бурятского языка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Наградили лауреатов конкурса на соискание премии главы республики

Сегодня в Государственном Бурятском академическом театре драмы прошло торжественное собрание общественности и концерт, посвящённые Дню бурятского языка.

Здесь наградили лауреатов конкурса на соискание премии главы республики в области развития бурятского языка «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» - «Священный дар родного языка».

Мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову вручили награду за победу в номинации «Лучший город или район в городском округе» в сфере развития бурятского языка.

- Мы уделяем большое внимание развитию бурятского языка. Грант, которым сегодня отмечен город, это показатель нашей большой планомерной работы. Бурятский язык дети начинают изучать с детского сада, с первых классов в школах, привлекаем к занятиям родителей. Мы будем и дальше продолжать системно и планомерно проводить эту работу для того, чтобы сохранить язык, культуру и обычаи нашего народа и развивать бурятский язык среди подрастающего, и не только, поколения, - сказал Игорь Юрьевич.

Также победителем конкурса в номинации «Лучшая практика обучения бурятскому языку» стала Дашима Нанзадай, учитель бурятского языка школы № 38 Улан-Удэ.

- Для нас, конечно, очень важен бурятский язык. Поэтому мы с детьми занимаемся, как можем. На бурятском языке и стихи учим, и сказки - именно разговорный бурятский язык развиваем. Самое главное, чтобы ребенок научился говорить. Если будет говорить, он дальше сможет писать, тексты сочинять сам. Бурятский язык - это язык наших отцов, - сказала Дашима Цыбикжаповна.

Лучшим детским садом в республике, реализующим погружение в бурятскую языковую среду, признали городской детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида.

- Уже более девяти лет наш детский сад занимается изучением бурятского языка в детском саду. На сегодняшний день у нас создана команда профессионалов - это шесть воспитателей, учитель бурятского языка, специалисты. Мы глубоко уважаем историю, традиции родного бурятского народа, поэтому с таким трепетом относимся к этой работе. Мы считаем, это очень важно, - сказала заведующая детского сада № 104 «Зорька» Полина Меженная.

Мероприятие стало заключительным в череде событий месячника бурятского языка.

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