В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер

В Зиминском районе Иркутской области в результате пожара погиб 69-летний мужчина.Трагический пожар случился в четверг, 24 октября в посёлке Большеворонежский, здесь загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя охватило веранду и кровлю. При тушении огнеборцы МЧС России пожарные погибшего мужчину.Возгорание на 39 квадратах ликвидировали 14 специалистов, 6 единиц техники ведомства и добровольной пожарной команды.По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.