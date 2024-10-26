В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер

Огонь тушили 14 человек
В Зиминском районе Иркутской области в результате пожара погиб 69-летний мужчина.
Трагический пожар случился в четверг, 24 октября в посёлке Большеворонежский, здесь загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя охватило веранду и кровлю. При тушении огнеборцы МЧС России пожарные погибшего мужчину.
Возгорание на 39 квадратах ликвидировали 14 специалистов, 6 единиц техники ведомства и добровольной пожарной команды.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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