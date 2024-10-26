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В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер

В Иркутской области на пожаре погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Огонь тушили 14 человек

В Зиминском районе Иркутской области в результате пожара погиб 69-летний мужчина.

Трагический пожар случился в четверг, 24 октября в посёлке Большеворонежский, здесь загорелся двухквартирный жилой дом. Пламя охватило веранду и кровлю. При тушении огнеборцы МЧС России пожарные погибшего мужчину.

Возгорание на 39 квадратах ликвидировали 14 специалистов, 6 единиц техники ведомства и добровольной пожарной команды.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание на веранде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Иркутская область пожар смерть

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