Андрей Малахов танцевал под песню певицы из Бурятии

Передача «Песни от всей души» (возрастное ограничение 12+) с участием юмористки, певицы из Бурятии Татьяны «Артистки» Нежельской вышла на телеканале Россия-1 6 октября. На шоу Андрея Малахова Татьяна исполнила авторскую песню «Шибко браво».
Композиция понравилась зрителям, под неё танцевала вся студия, в том числе сам ведущий.
- А что означает «Шибко браво»? Это на польском? – спросил кто-то из зала.
- Нет, это на семейском. Ну и «Шибко браво» означает наивысший восторг, - пояснила Татьяна.
В гости к московским телевизионщикам артистка из Бурятии пришла не с пустыми руками. Ведущему по бурятским обычаям она вручила голубой хадак, а также клубничное варенье, приготовленное её бабушкой и байкальский омуль. Также Татьяна подарила бронзовую статуэтку бурятского улигершина, пояснив, что Андрей Малахов такой же «старец», собирающий народные песни.
- А сколько в твоём репертуаре авторских песен? – поинтересовался Андрей Малахов
- Первая! – произнесла Татьяна
- Неплохо! – отметил кто-то из гостей студии.
- В том-то дело, я была поражена и удивлена. Песня вышла 8 августа, и буквально недели через две мне звонят и говорят: «Здравствуйте, вы не хотите приехать к Андрею Малахову?» - рассказала «Артистка».
После этой беседы гости за столом в студии исполнили песню «Дым сигарет с ментолом» группы «Нэнси», где запевалой выступила Татьяна Нежельская. Она рассказала, что эту песню они поют за праздничным столом в кругу семьи, и эта песня стала «народной».
Выступление Татьяны с1:07:24