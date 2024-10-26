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В многоквартирном доме в Улан-Удэ устранили «вонючую» проблему

В многоквартирном доме в Улан-Удэ устранили «вонючую» проблему
Общество,  Фото:ОНФ
Ранее в подъезде дома прорвало канализационную трубу

Проблемную домовую канализацию по улице Жуковского в Улан-Удэ починили. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

- Ранее мы писали о проблеме жителей дома №7 на улице Жуковского. В подъезде дома прорвало канализационную трубу. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но проблема не решалась. Нечистоты стояли в подъезде, вытекали на придомовую территорию и детскую площадку. Управляющая компания «решила» проблему, засыпав вонючие стоки опилками, отказавшись вскрывать бетонные полы, - рассказали в Народном фронте.

После обращения общественников в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ управляющая компания устранила нарушения. Они вскрыли пол и прочистили канализационную трубу, а в подъезде сделали ремонт: покрасили и побелили стены.

ОНФ канализация

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