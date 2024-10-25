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В Бурятии определили лучших футболисток

В Бурятии определили лучших футболисток
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Подведены результаты первенства региона

В Бурятии на днях завершилось первенство республики по футболу среди девичьих команд. Об этом сообщили в детской футбольной лиге РБ.

В возрастной группе 2011-2012 годов рождения тройка призёров выглядит следующим образом:
Первое место – «СШ № 6 – РЖД»;
Второе место – «СШОР г. Гусиноозёрска»;
Третье место – «Гвардия» (Кудара-Сомон).

В возрастной группе 2013 года рождения и младше призёрами стали команды:
Первое место – «СШ № 6 – БГУ»;
Второе место – «Гвардия» (Кудара-Сомон);
Третье место – «СШ Селенгинского района».

Также были отмечены лучшие игроки первенства. Напомним, что неделей ранее, заключительный тур сыграли футболистки 2008-2010 годов рождения.

В настоящее время в Бурятии стартует подготовка к первенству республики по футзалу.

Бурятия первенство футбол дети спорт

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