В Забайкалье троих осуждённых осудили за экстремистскую деятельность

В Забайкальском крае суд вынес обвинительный приговор троим заключённым 32, 36 и 40 лет, содержащихся в исправительных колониях. Они признаны виновными в организации экстремисткой деятельности.Кроме того, старшего из них признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а 32-летнего мужчину – в финансировании экстремисткой деятельности.Установлено, что заключённые, отбывая наказание в колониях за особо тяжкие преступления, в том числе убийства, придерживались понятий криминальной идеологии и создали экстремистскую организацию.- Организаторы контролировали соблюдение заключёнными криминальных традиций и активно пропагандировали их, организовали сбор и учёт денежных средств, посылок. Их в нарушение установленных правил распределяли между заключёнными, отнесёнными к высшей иерархической касте. По указанию организаторов сообщества был организован контроль за передвижением на территории колоний сотрудников УФСИН и сотрудников других правоохранительных органов. К заключённым, не соблюдающим установленные незаконные порядки, применялись меры физического воздействия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН. В ходе следствия обвиняемые категорически отрицали свою виновность. Тем не менее следователи собрали убедительные доказательства по делу.Приговором суда 40-летнему осуждённому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, 32-летнему — 6 лет лишения свободы, а 36-летнему осуждённому — три года лишения свободы.