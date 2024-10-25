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В Забайкалье троих осуждённых осудили за экстремистскую деятельность

В Забайкалье троих осуждённых осудили за экстремистскую деятельность
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одному из них добавили 16 лет лишения свободы

В Забайкальском крае суд вынес обвинительный приговор троим заключённым 32, 36 и 40 лет, содержащихся в исправительных колониях. Они признаны виновными в организации экстремисткой деятельности.

Кроме того, старшего из них признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а 32-летнего мужчину – в финансировании экстремисткой деятельности.

Установлено, что заключённые, отбывая наказание в колониях за особо тяжкие преступления, в том числе убийства, придерживались понятий криминальной идеологии и создали экстремистскую организацию.

- Организаторы контролировали соблюдение заключёнными криминальных традиций и активно пропагандировали их, организовали сбор и учёт денежных средств, посылок. Их в нарушение установленных правил распределяли между заключёнными, отнесёнными к высшей иерархической касте. По указанию организаторов сообщества был организован контроль за передвижением на территории колоний сотрудников УФСИН и сотрудников других правоохранительных органов. К заключённым, не соблюдающим установленные незаконные порядки, применялись меры физического воздействия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН. В ходе следствия обвиняемые категорически отрицали свою виновность. Тем не менее следователи собрали убедительные доказательства по делу.

Приговором суда 40-летнему осуждённому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, 32-летнему — 6 лет лишения свободы, а 36-летнему осуждённому — три года лишения свободы. 
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