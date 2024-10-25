25 октября

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Госдумовцы от Бурятии рассказали о ратификации договора России с КНДР

Госдумовцы от Бурятии рассказали о ратификации договора России с КНДР
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он предусматривает взаимную военную помощь при нападении

В четверг, 24 октября, Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Северной Кореей. Его на прошлой неделе внёс на ратификацию в нижнюю палату российского парламента президент страны Владимир Путин.

Об утверждении документа объявили в соцсетях сразу два депутата Госдумы от Бурятии – Вячеслав Дамдинцурунов и Николай Будуев. Первый подчеркнул, что парламентарии сделали это единогласно. А Будуев напомнил: Россия и КНДР подписали договор по широкому спектру вопросов сотрудничества ещё 19 июня – во время визита главы государства в Пхеньян.

- В частности, он предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьёй 51 устава ООН в случае если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению, – пояснил депутат на своей странице во «ВКонтакте». – Таким образом, договор носит оборонительный характер и призван повысить уровень международной стабильности.

Всего в этом бессрочном соглашении 23 статьи, которые предполагают расширение сотрудничества между странами в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе – в сферах космоса и мирного атома. 
КНДР Госдума депутаты

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