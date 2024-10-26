В Бурятии потеплеет до +14

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днём по северной половине местами возможен снег.Температура воздуха днём составит 4-9 градусов тепла, местами столбики термометров опустят для до отметок 0,-5, по южной половине воздух прогреется до +14 градусов. Ветер восточный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с.В Улан-Удэ сегодня солнечно и до 7 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/с.