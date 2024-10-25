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Улан-удэнский вертолёт Ми-171А3 представили на саммите BRICS

Улан-удэнский вертолёт Ми-171А3 представили на саммите BRICS
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

В ВИП-версии AURUS

Холдинг «Вертолёты России» представили на саммите BRICS в Казани линейку вертолётной техники. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В аэропорту города участники саммита смогли увидеть:

Ми-171А3 в конфигурации AURUS. Новейшая модификация создана для бизнес-перевозок. В этом исполнении вертолёт может перевозить до десяти пассажиров Его салон включает всё необходимое для комфортного перелёта, в том числе, на большие расстояния.

Как сообщал «Байкал-Daily», ВИП-версия офшорного вертолёта Ми-171А3 производится на Улан-Удэнском авиазаводе. В начале октября его показывали на международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Изначальная версия вертолёта предназначена для перевозки пассажиров и грузов на буровые платформы по добыче нефти и газа на морском шельфе.

Ми-38 – современный многоцелевой вертолёт тяжелого класса. В пассажирской версии Ми-38 вмещает самое большое количество пассажиров в своем классе – до 30 кресел в салоне.

«Ансат» медицинский. Вертолёт отличается высокой маневренностью, может совершать посадку даже в условиях плотной городской застройки. Он снабжён современным медицинским модулем, который комплектуется инфекционным боксом, кювезом для новорожденных.

«Ансат» полицейский. Компактность, оперативная готовность к вылету и маневренность – актуальны для решения задач охраны правопорядка.

«Ансаты» производятся на вертолётном заводе в Казани, где и встречались лидеры стран BRICS.

У-УАЗ вертолёты Улан-Удэнский авиазавод Ми-171А3 BRICS

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