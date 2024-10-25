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В Улан-Удэ возьмут на баланс каждое дерево и кустарник

В Улан-Удэ возьмут на баланс каждое дерево и кустарник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Планы озеленения создадут для всех улиц

В столице Бурятии должны создать план озеленения каждой улицы. Такое поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании, сообщает пресс-служба администрации города.

– По каждой улице должен быть план и схема озеленения, – потребовал градоначальник. - Процесс должен быть организован, а не так, что во время субботника посадили то, что привезли. Начнём с магистральных улиц. Все деревья и кустарники, которые мы высаживаем, должны стоять на балансе.

Мэр привёл пример одной из улиц, где ранее стояли малые архитектурные формы с цветами. Потом их убрали, посадили кустарники. Чтобы каждая улица приобрела завершенный зелёный наряд, будет разработан план озеленения.

Пресс-служба мэрии напомнила, что с 2019 года в Улан-Удэ работает муниципальная программа «Зелёный город», благодаря её идёт озеленение общественных пространств по заявкам от районных администраций.

Шутенков "Зелёный город" озеленение Улан-Удэ

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Планы озеленения создадут для всех улиц

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