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Ушуисты Бурятии завоевали 54 медали всероссийских соревнований

Ушуисты Бурятии завоевали 54 медали всероссийских соревнований
Общество,  Фото:школа ушу «Золотой Дракон»
Турнир проходил в Новосибирске

Команда воспитанников спортивной школы № 18 «Золотой Дракон» города Улан-Удэ вернулась из Новосибирска, где проходили всероссийские соревнования по ушу. В прошедшем турнире приняло участие 475 спортсменов из 19 регионов страны.

Бурятию представляли 25 талантливых спортсменов, достойно выступивших на соревнованиях. Ушуисты республики завоевали 18 золотых,17 серебряных и 19 бронзовых медалей.

Как сообщили в спортшколе, победителями турнира стали Данзанов Даниил, Потапова Дарья, Воронова Полина, Дегтярёв Егор, Марковец Елена, Шумилина Елизавета, Очирова Арьяна, Марковец Семён, Фёдорова Валерия. Серебро выиграли Мельниченко Софья, Матвеева София, Дампилова Оюна, Галсанов Алдар, Багинова Екатерина и Бадмацыренова Дара. Бронзовыми призёрами стали Гордеева Елизавета, Батуева Алтана и Фёдорова София. Спортсменов подготовили тренеры: Светлана Фомицкая, Анастасия Ворошнина, Алина Фёдорова и Ксения Булычева.
ушу Бурятия спорт

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