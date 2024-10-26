В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину

Автоавария случилась вблизи села Таракановка
В Кабанском районе Бурятии в результате ДТП погибла женщина. О происшествии сообщили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
Автоавария случилась 25 октября около восьми часов вечера на 370 км. федеральной трассы вблизи села Таракановка. Большегрузный автомобиль сбил женщину.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Автоавария случилась вблизи села Таракановка
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