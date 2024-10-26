В Бурятии большегруз насмерть сбил женщину

В Кабанском районе Бурятии в результате ДТП погибла женщина. О происшествии сообщили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС района.Автоавария случилась 25 октября около восьми часов вечера на 370 км. федеральной трассы вблизи села Таракановка. Большегрузный автомобиль сбил женщину.От полученных травм она скончалась на месте происшествия.