Жители Бурятии стали чаще водить детей на кружки и секции

Этой осенью жители Бурятии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали чаще искать секции и кружки для школьников Наибольшей популярностью в этом году пользовались единоборства, плавание и танцы. Исследование проводили аналитики «Авито Услуги» (материал есть в распоряжении «Байкал-Daily»).Согласно данным, на платформе осенью значительно вырос спрос на секции по плаванию (+167%) и художественной гимнастике (+100%). При этом наиболее активный рост предложения зафиксирован на тренировки по фигурному катанию (+100%) и единоборствам (+39%).В среднем стоимость занятия Бурятии начинается от 800 рублей в час. Одно занятие по плаванию обойдётся от 500 рублей в час, а по фигурному катанию — от 600 рублей в час, а по единоборствам – 2400 рублей в месяц.- Рынок дополнительного образования становится более прозрачным: тренера активнее используют онлайн-платформы, чтобы найти клиентов. Благодаря этому родителям проще не только изучить всю информацию о специалистах, но и узнать отзывы о работе конкретного специалиста. В целом отзывы помогают выбрать лучшее предложение от провайдеров на рынке. Важно выбирать преподавателя с высоким рейтингом и регулярной положительной обратной связью, - прокомментировал «Байкал-Daily» руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.