В пригородном районе Бурятии дети боятся бродящих в темноте тёлок



Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй пожаловались на работу школьного автобуса. Местные заявили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», что он доезжает только до середины населённого пункта и некоторым ученикам приходится идти пешком ещё около километра по неосвещённой дороге.

- Там встречаются собаки, крупный рогатый скот. Боятся ходить мимо, – пояснили сельчане и поинтересовались, можно ли продлить путь следования автобуса.



Директор Нижнесаянтуйской СОШ Баир Митыпов сообщил, что работа над увеличением протяжённости существующего маршрута движения школьного транспорта велась в сентябре и октябре. Конечным пунктом посадки и высадки решили сделать улицу Ленина, 133.



Однако маршрут в итоге не согласовали из-за отсутствия остановочного пункта, места для разворота, дорожных знаков, разметки и освещения. Потому автобус доезжает только до дома № 97. На темноту, собак и сельхозживотных людям посоветовали жаловаться напрямую в сельскую администрацию.



