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8,5 тонн ненужной одежды улан-удэнцев отправили в Новосибирск

8,5 тонн ненужной одежды улан-удэнцев отправили в Новосибирск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одежда пойдёт на переработку

8,5 тонн ненужной одежды отправили из Улан-Удэ в Новосибирск на глубокую переработку. Об этом сообщили в благотворительном магазине «Ниточка».

- На этой неделе нам удалось отправить очередную партию ненужной одежды на глубокую переработку в Новосибирск. 8,5 тонн уехали из нашего региона. Собрать, привезти, отсортировать, подготовить к переработке и хранить. Хранить - это всегда дорого: так же, как и логистика. Но мы снова это сделали. Мы гордимся этим, и вы тоже должны гордиться. Потому что «Ниточка» - это вы, - рассказали в благотворительном магазине.

Подробнее о проекте «Ниточка» можно почитать в интервью здесь 
благотворительность одежда

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