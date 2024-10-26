8,5 тонн ненужной одежды улан-удэнцев отправили в Новосибирск

Одежда пойдёт на переработку
8,5 тонн ненужной одежды отправили из Улан-Удэ в Новосибирск на глубокую переработку. Об этом сообщили в благотворительном магазине «Ниточка».
- На этой неделе нам удалось отправить очередную партию ненужной одежды на глубокую переработку в Новосибирск. 8,5 тонн уехали из нашего региона. Собрать, привезти, отсортировать, подготовить к переработке и хранить. Хранить - это всегда дорого: так же, как и логистика. Но мы снова это сделали. Мы гордимся этим, и вы тоже должны гордиться. Потому что «Ниточка» - это вы, - рассказали в благотворительном магазине.
Подробнее о проекте «Ниточка» можно почитать в интервью здесь
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