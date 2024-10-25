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В Агинском округе завершился конкурс имени Кима Базарсадаева

В Агинском округе завершился конкурс имени Кима Базарсадаева
Общество,  Фото:администрация АБО
Победителей чествовали в двух возрастных категориях

В Агинском Бурятском округе завершился пятый конкурс юных вокалистов имени народного артиста СССР, оперного певца Кима Базарсадаева. Итоги подвели на гала-концерте, в финальном мероприятии приняли участие 18 вокалистов Забайкалья. Также концерт украсили выступления почётных гостей и членов жюри.

В рамках конкурса благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа за вклад в развитие детского вокального искусства и поддержку конкурса были отмечены заслуженный артист Российской Федерации, солист Бурятского оперного театра Дамба Занданов, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК Бурятия Дарима Жамсоева.

Обладателем премии гран-при в двух возрастных категориях стала Дыжит А., представлявшая детскую школу искусств имени К.И. Базарсадаева. Также администрация Агинского района наградила всех дипломантов и лауреатов конкурса специальным призом – сертификатом на путёвку в детский оздоровительный центр.

«Лучшим концертмейстером» признана Оксана Свиридова, концертмейстер детской школы искусств № 3 г. Чита. Дипломом в номинации «Лучший руководитель» наградили Людмилу Арцолонову, преподавателя ДШИ им. К.И. Базарсадаева.

Именной стипендией Культурного фонда им. К.И. Базарсадаева наградили лучших учащихся детской школы искусств им. К.И. Базарсадаева: учащуюся художественного отделения Арину Г., учащегося отделения народных инструментов, класс «баян» Жаргала Б. и учащуюся фольклорного отделения Дыжит А.

Также национальный театр «Амар сайн» отметил лучших конкурсантов. Кроме этого, участники получили специальные, сообщает администрация округа.
Агинский Бурятский округ конкурс вокал

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