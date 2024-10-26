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В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина

В Улан-Удэ инвалид с риском для жизни вынужден добираться до магазина
Общество,  Фото:ОНФ
По словам общественников, мужчина вынужден выезжать прямо на проезжую часть

В региональном отделении Народного фронта вновь подняли вопрос проблемной дороги по улицам Лазо и Дальнегорная в Улан-Удэ. Летом 2024 года подрядчик проводил капремонт дороги за 91 млн рублей. Позже сумма контракта снизилась до 59,5 млн рублей ввиду исключения из контракта улицы Дальненагорной.

- После капремонта пять домов № 80а, 90б, 91, 93 и 93а оказались «за бортом». В доме 93а проживает Анатолий, он передвигается на инвалидной коляске. Из-за перекрытой дороги бетонным блоком и отсутствия тротуара мужчина вынужден выезжать прямо на проезжую часть. Участок, оставленный подрядчиком для проезда к домам не заасфальтирован, ливневые колодца установлены прямо в грунт. Жители сетуют на их бесполезность – ливневка забьётся песком, - сообщают в Народном фронте.

Активисты уже направили запрос в прокуратуру Советского района Улан-Удэ. «В данном случае важно было учесть мнение большинства жителей и их безопасность», - заключили они.
ОНФ инвалиды

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