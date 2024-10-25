25 октября

24 октября

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Первого замглавы Еравнинского района Бурятии выпустили из СИЗО

Первого замглавы Еравнинского района Бурятии выпустили из СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вину в предъявленном обвинении он признал полностью

24 октября Советский районный суд Улан-Удэ изменил меру пресечения первому заместителю руководителя администрации Еравнинского района Зоригто Доржиеву. Он отпущен из СИЗО и отправлен под домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать до 15 ноября.

- Органом предварительного следствия Доржиеву предъявлено обвинение в совершении должностного преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий при выполнении муниципального контракта при строительстве МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 1», с причинением тяжких последствий, - отмечают в суде.

В настоящее время в ходе следствия обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью и дал подробные признательные показания по обстоятельствам преступления.

Как сообщал «Байкал-Daily», первого заместителя руководителя администрации Еравнинского района Зоригто Доржиева заключили под стражу летом 2024 года

- По мнению органа следствия, первый заместитель руководителя администрации Еравнинского района Доржиев дал подчинённому сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» на строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озёрское. После чего по фиктивному платёжному поручению ООО «Витим» о перечислении денежных средств в сумме 148 979 607 рублей на расчётный счет заказчика в счёт обеспечения исполнения данного контракта, Доржиев дал указание директору МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 1 подписать муниципальный контракт с ООО «Витим», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.

В ходе исполнения муниципального контракта были оплачены работы, которые фактически на указанную сумму выполнены не были. Отмечалось, что «действиями Доржиева были нарушены права и законные интересы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства».

Ранее ООО «Витим» выиграло торги и должно было построить школу на 450 мест в Сосново-Озёрском. К работам подрядчик приступил в марте 2022 года, завершить должен был летом 2023-го, но в итоге строительство было сорвано. Контракт с нерадивым подрядчиком расторгли.  
превышение должностных полномочий

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