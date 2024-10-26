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Возведение центра «Байкал» и Национального музея в Улан-Удэ планируют завершить в 2026 году

Возведение центра «Байкал» и Национального музея в Улан-Удэ планируют завершить в 2026 году
Общество,  Фото:кадр с видео Евгения Луковникова
Стоимость объектов составляет почти 8 миллиардов рублей

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников рассказал о ходе строительства театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея в центре Улан-Удэ. Он отметил, что есть некритичное отставание от графика.

- Процесс на обоих объектах идёт. Есть некритичное отставание от графика, причиной которого стали грунтовые воды, но сейчас подрядчики наверстывают объёмы. По театру завершены работы до нулевой отметки, то есть возведён фундамент и подвал. Сейчас на объекте работают 45 человек, бетонируются вертикальные конструкции первого этажа. До наступления минусовых температур необходимо завершить устройство перекрытий первого этажа и приступить ко второму. На строительной площадке Национального музея работают более 100 человек, здесь в настоящее время строители вяжут арматуру и заливают бетон. Важно, что зимой работы останавливаться не будут - темпы замедлятся, но процесс продолжится, - подробно разъяснил Луковников в своём телеграм-канале.

Все общестроительные работы должны быть закончены в 2025 году. «Поэтому заходим в активную фазу, ограничений никаких нет, деньги есть, нужно строить. Ввод объектов планируется в 2026 году», - подчеркнул он.

Строительство объектов ведётся во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, с использованием механизма «Дальневосточная концессия». Стоимость составляет почти 8 миллиардов рублей. Соглашения между минкультуры Бурятии и УК «Инфратех Концессии» были подписаны в конце октября 2023 года.
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