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В Бурятии покарали хозяина зубастого алабая

В Бурятии покарали хозяина зубастого алабая
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо.24/7"
Его оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Гусиноозёрске наказали хозяина пса, который несколько месяцев назад искусал четырёх человек. Всё произошло ещё в начале лета на улице Заозёрная. Одному пострадавшему даже потребовалась операция, а троим оказали медицинскую помощь и отправили их домой.

Как сообщили тогда в МВД по Бурятии, агрессивного алабая пришлось умертвить. Прибывшие на место сотрудники полиции применили табельное оружие и застрелили животное.

Владельца четвероногого установили, но какое-то время его местонахождение было неизвестно. А в конце июня группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали, что на него составили протокол по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях («Выгул домашних животных вне установленных мест»).

Кроме того, мужчине пришлось ответить за отсутствие регистрации у питомца (по статье 47.2 вышеупомянутого закона) и по статье 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда здоровью»). Управление ветеринарии пообещало привлечь гусиноозёрчанина к ответственности после того, как получит соответствующие материалы из ОМВД. За допущение нападения на человека хозяина алабая  в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Сегодня полномочия по привлечению владельцев собак к ответственности за ущерб здоровью и имуществу возложены на ветуправление, но лишь после исключения признаков уголовного деяния. Потому процесс порой затягивается, разъяснили в ведомстве.
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