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МегаФон модернизировал связь в старейшем поселении Бурятии

В Баргузине оператор модернизировал базовую станцию и усилил LTE-покрытие на всей территории села. Жители теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с



Свою историю Баргузин начинает с середины XVII века, когда в одноимённой долине был основан казачий острог – первая крепость за Байкалом. Село является одной из популярных точек на экологических маршрутах по Баргузинской долине. Туристам показывают сохранившиеся купеческие дома, рассказывают о жизни ссыльных декабристов братьев Кюхельбекеров и о могучем байкальском ветре, который приносит солнечную погоду и называется Баргузин.



Сегодня село – административный районный центр, в котором проживает около 5 тысяч человек, работают общеобразовательная и спортивная школы, детские сады, учреждения культуры. Инженеры оператора смонтировали дополнительный слой 4G на существующей базовой станции, что позволило расширить зону покрытия и увеличить интернет-скорости. Это обеспечило пользователям быструю загрузку видео, комфортное общение по видеосвязи через мессенджеры и социальные сети, использование цифровых государственных и образовательных сервисов.



- Высокоскоростным интернетом 4G без ограничений теперь можно воспользоваться на всей территории села Баргузин. Это будет способствовать повышению туристической привлекательности исторического места республики, а также сделает более комфортным для местных жителей решение повседневных бытовых вопросов, например, использование мобильных банковских приложений или покупки необходимых товаров в интернет-магазинах, – рассказала директор МегаФон в Бурятии Олеся Степанова.



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