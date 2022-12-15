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МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии

МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции 4G в Бурятии
Бизнес,  Фото:pexels.com
МегаФон модернизировал и установил новые базовые станции LTE в 6 населённых пунктах Республики Бурятия. География работ затронула как крупные локации — Улан-Удэ и пгт. Усть-Баргузин, так и небольшие села с населением от 400 человек. В результате более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили свыше 400 тысяч жителей республики

Инженеры компании обновили действующее оборудование и запустили дополнительные слои LTE в двух частотных диапазонах, один из которых имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Модернизация прошла в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района, а также в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района. Благодаря обновлениям оператору удалась расширить территорию действия сотового сигнала, увеличить скорость интернета и стабильность работы оборудования даже в условиях высокой нагрузки на сеть.

Техническая служба оператора специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост трафика в Заиграевском районе в селе Нарын-Ацагат и СНТ «Кирпичик», а также в столице региона — Улан-Удэ. Здесь заранее были запущены новые базовые станции 4G, благодаря чему оператору удалось расширить ёмкость сети. Это позволит абонентам компании скачивать больше контента при сохранении высокой скорости интернета.

- Разрабатывая программу развития сети в регионе мы пользовались инструментами Big Data, с помощью которых нам удалось определить список локаций, где требовалось расширение ёмкости сети LTE. В перечень попали населённые пункты, где наши специалисты зафиксировали наибольшее число абонентов, а также существенный рост интернет-трафика. Благодаря проведённым работам связь стала надёжнее, а скорости мобильного интернета ещё выше, — комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия. 
МегаФон Бурятия

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