В Улан-Удэ более 20 лет работает цех по производству мебели

Компания «Мебельный рай» начинала с закупа импортной мебели, затем запустили собственное производство



Сеть магазинов «Мебельный рай» начали своё производство в 1999 году. Их продукция представлена на рынке Бурятии и Забайкальского края. За 23 года существования компания научилась производить любую мебель с современным оборудованием ведущих Европейских производителей. В Улан-Удэ предприятие имеет собственный цех стекольной обработки и оборудование для ультрафиолетовой печати, позволяющие наносить рисунки на ровной поверхности.



В 1996 году компания занималась закупом и реализацией импортной мебели, перенимали опыт изготовления у зарубежных производителей мебели. А в 1999 году закупили оборудование и открыли цех по выпуску собственной линейки товаров в столице Бурятии. Центр предпринимательства «Мой Бизнес» помог компании с сертификацией продукции.



Начальник по производству «Мебельный рай» Руслан Апанасович уже более семи лет трудится и следит за качеством выпускаемой мебели.



- Наш ассортимент представлен довольно широкой линейкой мебели: мебель для дома (детские, прихожие, гостиные, спальные гарнитуры, обеденные группы и кухонные гарнитуры), мебель для офисов и детских дошкольных учреждений (столы, шкафы, кабинки, скамейки, стеллажи), - рассказывают сотрудники, - рассказал Апанасович.



«Мебельный рай» планирует дальше развивать своё производство и поставлять свою продукцию в другие регионы России.



- Мы планируем продолжать эффективно работать и развиваться. Насыщать рынок качественной мебельной продукцией не только на территории республики Бурятия, но в других регионах России, - поделилась основатель сети магазинов «Мебельный рай» Эльвира Кашина.

