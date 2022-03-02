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Apple прекратила продажу техники в России

Apple прекратила продажу техники в России
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Компания также ввела ограничения на Apple Pay и другие сервисы

1 марта корпорация Apple объявила о прекращении продаж и поставок техники в России. Так, на сайте компании при попытке заказать iPhone, MacBook или другое устройство в графе доставка сообщается, что оно недоступно, сообщает РБК.

Это решение было принято на фоне введения санкций в отношении России и событий на Украине.

Ранее два источника, близких к крупным продавцам электроники, говорили РБК, что ряд иностранных компаний, в том числе Apple и Samsung, приостановили отгрузки своей продукции из-за «молниеносных колебаний курса». По словам второго собеседника, отгрузки остановили многие поставщики электроники, включая крупнейшие бренды ноутбуков, планшетов и смартфонов, а также поставщики бытовой техники — стиральных машин, холодильников, микроволновок и т.д.

В России также ограничат работу Apple Pay и других сервисов, сообщает Lenta.ru.

- Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы приостановили экспорт через все каналы сбыта. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов, — говорится в заявлении компании.

Однако неизвестно, речь о полной блокировке работы сервиса или о прекращении работы с банками, попавшими под санкции.

Помимо этого, во всём мире, кроме России, из магазина App Store будут удалены приложения изданий RT News и Sputnik News.

Еще до введения ограничений в официальных магазинах повысились цены на технику Apple. В среднем за неделю техника Apple подорожала на 15-40 процентов, а во многих магазинах заканчиваются популярные модели.

бытовая техника смартфоны

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