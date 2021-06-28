В Улан-Удэ в первый день локдауна проверили 358 предприятий

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Летом ТТК предлагает абонентам Улан-Удэ «Вкусный микс» Бизнес, Этим летом ТТК приготовил для вас «Вкусный микс»! Самые популярные продукты – Домашний интернет, Интерактивное телевидение и ТВ-приставка собраны в единый продукт, который поможет вам сделать наступающее лето ярким и насыщенным