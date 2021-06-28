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В Улан-Удэ в первый день локдауна проверили 358 предприятий

В Улан-Удэ в первый день локдауна проверили 358 предприятий
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильные группы выявили очередные антиковидные нарушения

В воскресенье, 27 июня, в первый день локдауна, в Улан-Удэ мобильные группы проверили соблюдение действующих санитарных правил и противоэпидемических мероприятий в магазинах, организациях и городском транспорте. За день проверка прошла на 358 объектах, сообщили в пресс-службе мэрии.

- В связи с введением на территории республики локдауна количество мобильных групп в Улан-Удэ увеличилось до 27-ми – по девять групп в каждом районе города. Рейды проходят ежедневно, в том числе в вечернее время, - сообщил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв.

Было составлено 26 протоколов на граждан, должностных и юридических лиц.

- С 25 по 27 июня нарушение масочного режима как гражданами, так и должностными лицами было зафиксировано в торговом центре «Сагаан Морин», магазине «Мой сон» на Ключевской, магазине «Кари» в торговом центре «Гэлэкси» и других объектах. Кафе в парке им. С.Н. Орешкова продолжало работать после 21.00, протокол составлен на должностное лицо. В торговых центрах «Форум», «Гэлэкси» и «Рич Монголия» не обеззараживаются поверхности, о чем свидетельствуют нарушения при ведении журналов дезинфекции, - говорится в сообщении администрации Улан-Удэ.

Также проверено 40 транспортных средств, 230 пассажиров. Выявлено семь нарушений, за нарушение масочного режима на пассажиров также составлены протоколы.

Согласно статье 15.1 Закона Бурятии «Об административных правонарушениях», несоблюдение требований нормативных правовых актов республики влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 80 тысяч рублей.

С 27 июня по 11 июля в Бурятии введён режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Также в республике действует повсеместный масочный режим, за нарушение которого грозит административная ответственность. Маски горожане обязаны носить не только в помещениях и общественном транспорте, но и на улице.

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