Операции по счетам россияне будут подтверждать голосом и лицом

Банки ведут сбор биометрических данных для удалённой идентификации
С 30 июня Банк России запустил механизм удалённой идентификации. Более чем в 400 точках банковского обслуживания в 140 городах России будет доступен сбор биометрических данных, сообщает пресс-служба регулятора.
Механизм позволит получать финансовые услуги дистанционно в любом банке. Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в уполномоченном банке. После этого банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации и направит биометрические данные (изображение лица и голос) в Единую биометрическую систему.
- Для дистанционного открытия счёта (вклада), получения кредита или осуществления перевода в новом банке гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона, - объясняют в Центробанке.
Банки будут постепенно обеспечивать сбор биометрических данных по мере готовности технологической инфраструктуры. До конца этого года сервис должны предоставлять не менее чем 20% подразделений банка в каждом регионе. К 30 июня 2019 года – 60% и до конца 2019 года – 100%.
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