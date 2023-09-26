В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира









Около 17 часов25 сентября на улице Желябова в посёлке Куйтун Иркутской области загорелся деревянный двухквартирный дом.По прибытию пожарных в одной из квартир горели личные вещи и мебель, существовала угроза перехода огня на соседнюю часть дома. В течение 15 минут пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на большую площадь.В результате пожара повреждена одна из квартир по всей площади. Владелица квартиры самостоятельно обратилась в больницу с ожогами рук различной степени тяжести.Дознаватели МЧС России установили, что на момент пожара хозяйка квартиры находилась дома. Почувствовав запах дыма, она выскочила в коридор и увидела огонь.- В панике женщина побежала к соседям и начала стучать в дверь. Однако жильцов не было дома. В это время хозяйка соседней квартиры, находясь на работе, через мобильное приложение видеонаблюдения на своём телефоне увидела движение во дворе и дым. Женщина вызвала такси и поехала домой. Только приехав домой и обнаружив пожар у соседей, она вызвала пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Сотрудники МЧС отмечают, что из-за позднего сообщения о пожаре дом сильно пострадал. Если бы хозяйка горевшей квартиры сразу вызвала пожарных, то материальные потери могли быть меньше.