Его обнаружили ночью во время патрулирования улиц
Ночью в селе Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы, задержали пьяного водителя.
- Сотрудники заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения. Передав данные о нарушителе ГИБДД, патруль вневедомственной охраны начал преследование подозрительной машины. Вскоре совместно с автоинспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – 31-летний местный житель – находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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