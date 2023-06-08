08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его обнаружили ночью во время патрулирования улиц

Ночью в селе Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы, задержали пьяного водителя.

- Сотрудники заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения. Передав данные о нарушителе ГИБДД, патруль вневедомственной охраны начал преследование подозрительной машины. Вскоре совместно с автоинспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 31-летний местный житель – находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Росгвардия алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Происшествия, 08.06.2023
Его обнаружили ночью во время патрулирования улиц
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Три лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия, 08.06.2023
Их ликвидировали в тот же день, что и обнаружили
Читинец зарубил топором мужчину
Читинец зарубил топором мужчину
Происшествия, 08.06.2023
Убийцу отправили за решётку 
В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
В посёлке в Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, 07.06.2023
К пожару привело короткое замыкание на веранде
В пригороде Иркутска сгорели нежилое здание и гараж
Происшествия, 07.06.2023
Пожар действовал на площади 180 квадратных метров
В Чите в суд ушло дело о контрабанде леса на 300 млн
В Чите в суд ушло дело о контрабанде леса на 300 млн
Происшествия, 07.06.2023
Перед судом предстанут четверо человек  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^