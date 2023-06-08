В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его обнаружили ночью во время патрулирования улиц



Ночью в селе Кижинга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавшие улицы, задержали пьяного водителя.



- Сотрудники заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения. Передав данные о нарушителе ГИБДД, патруль вневедомственной охраны начал преследование подозрительной машины. Вскоре совместно с автоинспекторами автомобиль был заблокирован, а водитель задержан, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 31-летний местный житель – находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде. По данному факту возбуждено уголовное дело.

