25 мая

24 мая

Популярное

В Иркутской области ребёнок обжёгся кипятком в поезде

В Иркутской области ребёнок обжёгся кипятком в поезде
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Во время происшествия мама мальчика спала

24 мая в Братском районе Иркутской области шестилетний мальчик, ехавший в поезде, обжёгся кипятком.

На место инцидента прибыли транспортные полицейские. Они выяснили, что ребёнок ехал в поезде со своей 24-летней мамой, жительницей Читы. Девушка легла спать. На перегоне Кежемская – Зяба мальчик решил долить кипяток в бутылку из-под лимонада.

Однако бутылка от кипятка расплавилась, и ребёнок получил термический ожог левой руки. Первую помощь ребёнку оказал проводник, который прибежал на детский крик.

- В отношении матери составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

ожог поезд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы смывают в унитаз игрушки, клеёнки и упаковки от тортов
Улан-удэнцы смывают в унитаз игрушки, клеёнки и упаковки от тортов
Происшествия, 25.05.2023
В столице Бурятии вновь произошёл крупный засор на сетях канализации
В Иркутской области ребёнок обжёгся кипятком в поезде
В Иркутской области ребёнок обжёгся кипятком в поезде
Происшествия, 25.05.2023
Во время происшествия мама мальчика спала
В Забайкальском крае с рельсов сошли два вагона
В Забайкальском крае с рельсов сошли два вагона
Происшествия, 25.05.2023
Проверку начала транспортная прокуратура
В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле
В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле
Происшествия, 25.05.2023
Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
В Бурятии борются со сложным лесным пожаром
Происшествия, 25.05.2023
Специалистам пришлось идти пешком вместе со всем оборудованием  
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
В Ангарске водитель Toyota Fielder намеренно сбил дорожную камеру
Происшествия, 25.05.2023
Таким образом автомобилист выразил своё возмущение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^