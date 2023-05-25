Во время происшествия мама мальчика спала
24 мая в Братском районе Иркутской области шестилетний мальчик, ехавший в поезде, обжёгся кипятком.
На место инцидента прибыли транспортные полицейские. Они выяснили, что ребёнок ехал в поезде со своей 24-летней мамой, жительницей Читы. Девушка легла спать. На перегоне Кежемская – Зяба мальчик решил долить кипяток в бутылку из-под лимонада.
Однако бутылка от кипятка расплавилась, и ребёнок получил термический ожог левой руки. Первую помощь ребёнку оказал проводник, который прибежал на детский крик.
- В отношении матери составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области ребёнок обжёгся кипятком в поезде
Происшествия, Фото:
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