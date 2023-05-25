В Забайкальском крае с рельсов сошли два вагона

Проверку начала транспортная прокуратура
Сегодня, 25 мая, на предохранительном тупике на станции Горелый Забайкальской железной дороги сошли с рельсов для порожних вагона-платформы хозяйственного поезда. Инцидент произошёл при выполнении маневровых работ.
Причины происшествия устанавливаются. Задержек движения поездов нет, проводятся восстановительные работы, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На место выехал исполняющий обязанности Сковородинского транспортного прокурора Илья Чигирёв.
- Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в надзорном органе.
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