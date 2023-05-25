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В Забайкальском крае с рельсов сошли два вагона

В Забайкальском крае с рельсов сошли два вагона
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Проверку начала транспортная прокуратура

Сегодня, 25 мая, на предохранительном тупике на станции Горелый Забайкальской железной дороги сошли с рельсов для порожних вагона-платформы хозяйственного поезда. Инцидент произошёл при выполнении маневровых работ.

Причины происшествия устанавливаются. Задержек движения поездов нет, проводятся восстановительные работы, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.


На место выехал исполняющий обязанности Сковородинского транспортного прокурора Илья Чигирёв.

- Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в надзорном органе.

сход с рельсов

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