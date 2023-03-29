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Житель Бурятии отобрал у своей должницы автомобиль

Житель Бурятии отобрал у своей должницы автомобиль
Происшествия, 
Грабитель отобрал машину в счёт долга, а его знакомый обменял её на мотоцикл

Полицейские в Кабанском районе Бурятии привлекут двух молодых людей к уголовной ответственности за грабеж и присвоение имущества.

Ещё в ноябре 2021 года в полицию с заявлением обратилась жительница села Брянск. Женщина рассказала, что тем летом 19-летний молодой человек из соседнего села забрал в счёт долга её отечественный автомобиль. Деньги она ему отдала, однако машину вернуть не удалось.

История началась с долга в 7,5 тысяч рублей. Молодой человек, который одолжил деньги, заявил, что до уплаты долга заберёт машину. На ней же он выехал со двора. На возражения женщины при этом не реагировал.

Спустя несколько месяцев владелица авто вернула долг, но машину ей вернуть не удалось. После этого она обратилась в полицию.

Выяснилось, что машина стояла у 16-летнего подростка – приятеля парня. Подросток уже успел её обменять на мотоцикл.

- Такой поступок он объяснил «длительным отсутствием интереса к транспортному средству» как со стороны завладевшего им знакомого, так и законной владелицы. В настоящее время полицейскими изъята часть кузова похищенного автомобиля – всё, что осталось от него после дальнейших неоднократных перепродаж, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовное дела по двум статьям. 19-летнему юноше присвоили статью «Грабёж», а 16-летнему парню – «Присвоение или растрата».
грабеж

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