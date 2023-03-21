В Улан-Удэ из горящего дома вынесли три газовых баллона

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На пожаре пострадал хозяин дома



Вчера днём, 21 марта, в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Груздева. Там загорелся частный дом.



На место выехали 16 пожарных и четыре единицы техники. Когда они прибыли на место, горел дом, его крыша, веранда. Из дома сотрудники вынесли три газовых баллона, предотвратив страшные последствия.



- Около 20 минут понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар. Травмирован хозяин дома. Выгорела веранда изнутри на площади 12 кв. м, повреждены стены дома и крыша на общей площади 28 кв. м. Также повреждён автомобиль, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.



По этой же причине произошёл пожар в частном жилом доме в городе Северобайкальск. Существовала угроза перехода огня на соседние дома из-за плотной застройки и ветра.



Около получаса понадобилось, чтобы локализовать пожар и ещё чуть меньше часа для полной ликвидации. Дом уничтожен на площади 300 кв. м.

