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В Улан-Удэ из горящего дома вынесли три газовых баллона

В Улан-Удэ из горящего дома вынесли три газовых баллона
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре пострадал хозяин дома

Вчера днём, 21 марта, в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Груздева. Там загорелся частный дом.

На место выехали 16 пожарных и четыре единицы техники. Когда они прибыли на место, горел дом, его крыша, веранда. Из дома сотрудники вынесли три газовых баллона, предотвратив страшные последствия.

- Около 20 минут понадобилось, чтобы полностью ликвидировать пожар. Травмирован хозяин дома. Выгорела веранда изнутри на площади 12 кв. м, повреждены стены дома и крыша на общей площади 28 кв. м. Также повреждён автомобиль, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

По этой же причине произошёл пожар в частном жилом доме в городе Северобайкальск. Существовала угроза перехода огня на соседние дома из-за плотной застройки и ветра.

Около получаса понадобилось, чтобы локализовать пожар и ещё чуть меньше часа для полной ликвидации. Дом уничтожен на площади 300 кв. м.
пожар

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