В Чите работница маркетплейса выкрала товаров почти на 750 тысяч

19-летняя воровка вынесла сотовые телефоны и украшения



В полицию Читы поступило заявление о краже товаров со склада одного из известных маркетплейсов. Ущерб составил свыше 700 тысяч.



Вскоре воровка была поймана. Ею оказалась 19-летняя работница склада.



- Злоумышленница покинула рабочее место, взяв с собой коробку с сотовыми телефонами, золотыми и серебряными украшениями. Часть похищенного изъято, принимаются меры по установлению местонахождения и возможного сбыта остального имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



