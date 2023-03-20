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В Чите работница маркетплейса выкрала товаров почти на 750 тысяч

В Чите работница маркетплейса выкрала товаров почти на 750 тысяч
Происшествия, 
19-летняя воровка вынесла сотовые телефоны и украшения

В полицию Читы поступило заявление о краже товаров со склада одного из известных маркетплейсов. Ущерб составил свыше 700 тысяч.

Вскоре воровка была поймана. Ею оказалась 19-летняя работница склада.

- Злоумышленница покинула рабочее место, взяв с собой коробку с сотовыми телефонами, золотыми и серебряными украшениями. Часть похищенного изъято, принимаются меры по установлению местонахождения и возможного сбыта остального имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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