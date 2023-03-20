В Бурятии поезд насмерть железнодорожника

На рабочем месте погиб составитель поездов



18 марта на станции Заудинский в Бурятии погиб составитель поездов. Его насмерть сбил поезд.



- Установлено, что на 6 железнодорожном пути станции Заудинский Восточно-Сибирской железной дороги поездом был смертельно травмирован составитель поездов, который в это время проводил маневровые работы. Проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.



Место происшествия осмотрел следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

