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В Бурятии поезд насмерть железнодорожника

В Бурятии поезд насмерть железнодорожника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На рабочем месте погиб составитель поездов

18 марта на станции Заудинский в Бурятии погиб составитель поездов. Его насмерть сбил поезд.

- Установлено, что на 6 железнодорожном пути станции Заудинский Восточно-Сибирской железной дороги поездом был смертельно травмирован составитель поездов, который в это время проводил маневровые работы. Проводится доследственная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Место происшествия осмотрел следователь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии. 
смерть железная дорога

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