В Бурятии в палатке на Байкале нашли мёртвого рыбака











Ранним утром 19 марта в Баргузинском районе Бурятии нашли тело рыбака. Тело обнаружили в туристической палатке, установленной на льду Байкала в 14 километрах от посёлка Усть-Баргузин.Следователи проводят доследственную проверку.- По предварительным данным, 16 марта трое жителей города Гусиноозёрск приехали на рыбалку на озеро Байкал. Они расположились на льду, установили палатки. Вечером 18 марта мужчина лёг спать в своей палатке, которая отапливалась газовой горелкой, встроенной в самодельную переносную печь и подключенной к газовому баллону. Два других рыбака ночевали в соседней палатке. Следующим утром, проснувшись, они обнаружили приятеля мертвым внутри палатки на своем спальном месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. Печь с газовой горелкой и баллонным оборудованием изъяты. Специалист осмотрит их на предмет нарушения герметичности и других неисправностей. Также проводятся другие проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств гибели мужчины.