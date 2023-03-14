Житель Бурятии набросился с ножом на соседку после ссоры

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчине назначили обязательные работы



В ноябре 2022 года 56-летний пьяный житель Кабанского района Бурятии повздорил с 62-летнеей соседкой. Разозлившись, он ранил её ножом по руке.



- Женщине была причинена физическая боль. Нанесённая рана по своим свойствам, согласно заключению эксперта, была расценена как повреждение, не причинившее вред здоровью человека, так как не влекла за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.



На суде мужчина вину признал. Он просил не назначать наказание в виде административного штрафа и ходатайствовал о назначении обязательных работ. поскольку не работает, источника дохода не имеет,



Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП «Нанесение побоев» и назначил ему 60 часов обязательных работ.



Постановление вступило в законную силу.

