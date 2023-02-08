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Мошенники обманули улан-удэнку, искавшую работу

Мошенники обманули улан-удэнку, искавшую работу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщине предложили работу через паблик в мессенджере

Днём 7 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что подыскивала себе работу и нашла паблик, где предлагалось зарабатывать на оформлении виртуальных сим-карт.

Там улан-удэнка оставила свои персональные данные, включая паспортные.

- Менеджер, с которым списалась горожанка, также попросила номер банковской карты – якобы, для зачисления в дальнейшем заработной платы за выполненную работу. Однако после всех манипуляций с кредитной карты улан-удэнки, привязанной к тому же счету, что и дебетовая карта, списались около 92 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 21-летняя улан-удэнка стала жертвой мошенников, планируя снять квартиру.

мошенничество кража

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