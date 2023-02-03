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Улан-удэнку обманули через сервис бронирования

Улан-удэнку обманули через сервис бронирования
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру

1 февраля в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась 21-летняя улан-удэнка, ставшая жертвой мошенничества. Она рассказала, что искала съёмное жильё на популярном сайте. Там увидела объявление об аренде квартиры-студии рядом с местом работы. Девушку устроили как бытовое обустройство жилья, так и арендная плата в 14 тысяч рублей, и она вступила в переписку с владелицей.

Общение продолжилось на следующий день уже в мессенджере. «Хозяйка квартиры» расспрашивала о том, кто такие будущие квартиранты, есть ли у них домашние животные, обсуждались сроки заезда и пр.

 

Затем она предложила оформить сделку через сервис интернет-бронирования жилья, объяснив, что сама вместе с супругом живёт в Санкт-Петербурге. Женщина скинула ссылку на сайт бронирования, предупредив, что ключи после оплаты отдаст её соседка.

 

- В связи с тем, что денежный перевод ушёл, а поступление средств, по словам собеседницы, она не видела, девушка по совету хозяйки квартиры написала в чат поддержки, указав в заявке все персональные данные банковской карты: номер, срок действия и защитный код на оборотной стороне, открывающий доступ к сбережениям на счете. Кроме того, по рекомендации специалистов, она для возможности возврата средств пополнила баланс счёта на 14 тысяч рублей, которые заняла у знакомой, а затем продиктовала приходившие в смс-сообщениях коды. В результате улан-удэнка лишилась обеих сумм, ущерб составил 28 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
мошенничество

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