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В Бурятии прокуратора контролирует восстановление теплоснабжения в Танхое

В Бурятии прокуратора контролирует восстановление теплоснабжения в Танхое
Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
Директор «Тепловодосети» получил прокурорское представление

Прокуратура Кабанского района Бурятии с выездом на место провела проверку по факту аварии водопровода в посёлке Танхой, произошедшей 13 января.

Установлено, что на магистральном водопроводе по улице Центральная произошёл порыв системы холодного водоснабжения. В результате аварии ограничена подача воды в жилые дома и социальное учреждение. Как сообщал «Байкал-Daily», под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей.

- По результатам проверки прокурор района внёс представление директору муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети». В настоящее время ресурсоснабжающей организацией проводятся работы по восстановлению водоснабжения населению, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.


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