В Бурятии прокуратора контролирует восстановление теплоснабжения в Танхое

Прокуратура Кабанского района Бурятии с выездом на место провела проверку по факту аварии водопровода в посёлке Танхой, произошедшей 13 января.
Установлено, что на магистральном водопроводе по улице Центральная произошёл порыв системы холодного водоснабжения. В результате аварии ограничена подача воды в жилые дома и социальное учреждение. Как сообщал «Байкал-Daily», под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей.
- По результатам проверки прокурор района внёс представление директору муниципального унитарного предприятия «Тепловодосети». В настоящее время ресурсоснабжающей организацией проводятся работы по восстановлению водоснабжения населению, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.