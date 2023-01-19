В Улан-Удэ за час дважды сбили пешеходов

Накануне, 18 января, в Улан-Удэ зафиксировано сразу два наезда на пешеходов. Оба ДТП случились с разницей в один час.
Первый наезд произошёл около 19 часов на Верхней Берёзовке. Пострадал 56-летний мужчина, получивший тяжёлые травмы.
- 86-летний водитель автомобиля «Тойота Аква», следуя со стороны Этнографического музея в направлении улицы Николая Петрова на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину 1966 года рождения. В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Через час произошёл наезд на ещё одного пешехода, и вновь на «зебре». На этот раз под колёса попал 61-летний мужчина.
- На улице Борсоева 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1961 года рождения. Мужчина с переломами госпитализирован в БСМП, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 17 января в Иволгинском районе Бурятии грузовик, который занесло на дороге, сбил 10-летнего мальчика.
В 2022 году в Бурятии произошло 246 наездов на пешеходов, треть из них (80) - на нерегулируемых пешеходных переходах.