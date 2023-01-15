Пропавшего в Бурятии мужчину нашли мёртвым





Представители отряда выразили соболезнования родным и близким сельчанина и поблагодарили всех, кто принял участие в поисках.



В Тарбагатайском районе ещё 27 декабря пропал 38-летний местный житель. Неделю назад на официальной странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии и в местных вайбер-чатах опубликовали его фото и приметы.В день исчезновения мужчина был в камуфлированной куртке, тёмно-синих джинсах, чёрных ботинках и чёрной шапке. А накануне стало известно, что его обнаружили мёртвым.