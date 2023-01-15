Пропавшего в Бурятии мужчину нашли мёртвым

Он таинственно исчез за несколько дней до Нового года
В Тарбагатайском районе ещё 27 декабря пропал 38-летний местный житель. Неделю назад на официальной странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии и в местных вайбер-чатах опубликовали его фото и приметы.
В день исчезновения мужчина был в камуфлированной куртке, тёмно-синих джинсах, чёрных ботинках и чёрной шапке. А накануне стало известно, что его обнаружили мёртвым.
Представители отряда выразили соболезнования родным и близким сельчанина и поблагодарили всех, кто принял участие в поисках.
Злоумышленники устроили пожар на Дальневосточном проспекте
Он таинственно исчез за несколько дней до Нового года
Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла
Инцидент произошёл в двухэтажном доме
Сейсмособытие случилось во второй половине дня
Жильцы соседнего дома не пострадали
Среди погибших двое детей
Причина происшествия выясняется
Пожар потушили почти в полночь
Автомобилист сбил на «зебре» женщину
Мужчина желал заработать на инвестициях
Вагоны на Гагарина простаивали почти полчаса
Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект
Пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме
Мужчина предстал перед судом