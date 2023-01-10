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В Улан-Удэ упавшая в автобусе кондуктор пыталась взыскать полмиллиона

В Улан-Удэ упавшая в автобусе кондуктор пыталась взыскать полмиллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина на 20% утратила трудоспособность

В Улан-Удэ кондуктор, упавшая в автобусе, взыскала с МУП «Городские маршруты» и водителя компенсацию морального вреда. Такое решение вынесла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии.

Инцидент произошёл в ноябре 2021 года, когда муниципальный автобус попал в ДТП. Установлено, что аварию устроила женщина-водитель автобуса, не предоставившая преимущество в движении автомобилю. В результате столкновения кондуктор, которая в это время работала с пассажирами, упала и сильно ударилась.

Женщина получила ушиб правого плеча, и разрывы сухожилий мышц. Кондуктору был причинён средней тяжести вред здоровью, в итоге она утратила профессиональную трудоспособность на 20%.

После начались судебные разбирательства. Пострадавшая женщина просила взыскать солидарно с водителя автобуса и МУП «Городские маршруты» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. «Понесла нравственные страдания и переживания, до настоящего времени продолжает лечение и реабилитацию», - говорилось в судебных материалах.

Водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения. Районный суд обязал её выплатить коллеге 150 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Не согласившись, водитель подала апелляционную жалобу в Верховный суд. Она готова признать исковые требования в размере 20 тысяч рублей, а сумму компенсации в 150 тысяч сочла чересчур уж высокой. Кроме того, водитель поделилась, что её материальное положение невысокое – семья официально признана малоимущей.

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии частично удовлетворила заявленные требования и снизила размер компенсации морального вреда до 120 тысяч рублей.

«При определении размера компенсации морального вреда судом не были учтены обстоятельства, на которые ссылалась ответчик, а именно отсутствие в настоящее время реальной возможности возмещения вреда, причинённого потерпевшей с учётом материального положения, что ответчик относится к категории малоимущих, сама не работает, осуществляет уход за матерью – инвалидом 1 группы, нуждающейся в постоянном постороннем уходе», - говорится в решении.

В остальной части решение суда оставлено без изменения.

Несмотря на судебные тяжбы, кондуктор по-прежнему работает в МУП «Городские маршруты», ей рекомендован лёгкий труд. Полученная травма признана производственной.
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